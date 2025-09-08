Свет в Одессе 9 сентября: график отключений не будет действовать

Ночной театр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на постоянный террор со стороны РФ, энергетика Украины выдерживает нагрузки. Поэтому завтра, 9 сентября, в Одессе не будут выключать свет потребителям.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии снижается. По состоянию на утро понедельника оно было меньше на 4,1%, чем в это время в предыдущий рабочий день в пятницу. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Министерство экономики сделало прогноз на 2026-2028 годы, электроэнергия для украинцев может подорожать. Также мы писали, что Украина готова обеспечить энергетическую стабильность Словакии, чтобы страна отказалась от российских энергетических ресурсов.

Напомним, мы сообщали, что в сентябре состоится перерасчет субсидий. Также мы писали о том, будут ли льготы для УБД осенью..