Світло в Одесі 7 вересня: відключень не буде

Люди гуляють нічними вулицями. Фото: Новини.LIVE

Попри атаки росіян на енергосистему України, Одеса залишається зі світлом. На 11 вересня офіційно графіки відключень не запроваджено. Енергетики працюють над відновленням мереж, тож поки що обмежень не буде.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Станом на ранок споживання електроенергії знижується. Наразі воно менше 1,2% ніж вчора. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

