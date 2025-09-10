Свет в Одессе 7 сентября: отключений не будет

Люди гуляют по ночным улицам. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на атаки россиян на энергосистему Украины, Одесса остается со светом. На 11 сентября официально графики отключений не введены. Энергетики работают над восстановлением сетей, поэтому пока ограничений не будет.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

По состоянию на утро потребление электроэнергии снижается. Сейчас оно меньше 1,2% чем вчера. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

