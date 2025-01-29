Графіки відключення світла в Одесі на четвер

Графіки відключень на завтра — скільки в одеситів буде світло
У четвер, 30 січня, погодинних відключень світла в Одесі та області не планують. Проте українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, тому у разі потреби обмежень можуть запровадити будь-якої миті.
Такий висновок можна зробити з того, що ні Укренерго, ні ДТЕК не опублікували дані про обмеження.
Як дізнатися графіки
Як тільки стане відомо про запровадження відключень, то дізнатися до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії за наявності світла, щоб уникнути перевантажень системи.
Дізнатись час відновлення подачі електрики можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки коштуватиме 1 кВт-год електроенергії з лютого. А також про острівки-батарейки, які з’являться на Миколаївщині.
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