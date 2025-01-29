Графіки відключення світла в Одесі на четвер

Дерибасівська без світла. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

У четвер, 30 січня, погодинних відключень світла в Одесі та області не планують. Проте українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, тому у разі потреби обмежень можуть запровадити будь-якої миті.

Такий висновок можна зробити з того, що ні Укренерго, ні ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Як тільки стане відомо про запровадження відключень, то дізнатися до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії за наявності світла, щоб уникнути перевантажень системи.

Дізнатись час відновлення подачі електрики можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки коштуватиме 1 кВт-год електроенергії з лютого. А також про острівки-батарейки, які з’являться на Миколаївщині.