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Графіки відключень на завтра — скільки в одеситів буде світло

29 січня 2025 20:54
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Графіки відключення світла в Одесі на четвер
Дерибасівська без світла. Фото: Новини.LIVE
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

У четвер, 30 січня, погодинних відключень світла в Одесі та області не планують. Проте українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, тому у разі потреби обмежень можуть запровадити будь-якої миті.

Такий висновок можна зробити з того, що ні Укренерго, ні ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Як дізнатися графіки

Як тільки стане відомо про запровадження відключень, то дізнатися до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії за наявності світла, щоб уникнути перевантажень системи.

Дізнатись час відновлення подачі електрики можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки коштуватиме 1 кВт-год електроенергії з лютого. А також про острівки-батарейки, які з’являться на Миколаївщині. 

Одеса Укренерго Новини Одеси ДТЕК світло
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