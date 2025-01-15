У Миколаєві придумали, як уникнути блекауту

Сонячна батарея на даху будинку. Фото: ілюстративне/Міністерство розвитку громад і територій

Поточного року у Миколаївській області планують обладнати об'єкти інфраструктури приладами для переробки вітряної та сонячної енергії. Це має допомогти подолати можливі блекаути.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Вітер і сонце

За словами очільника області, 39 найважливішим об'єктам у регіоні вже забезпечений додатковий інженерний захист. У цьому році активізується робота із забезпечення альтернативними джерелами енергії.

"Працюємо, щоб у 25-му році зробити щось типу островів, такі, простіше кажучи, наші батарейки, які дозволять запускати наші вітрогенератори та сонячні батареї, щоб свою генерацію забезпечити. Мережі розраховані на інший спосіб електропостачання, але гадаю, за 2025-й рік вдасться підрівняти цю ситуацію, стабільно почуватися і уникнути блекаутів", — зазначив Віталій Кім.

Наразі сонячними електростанціями в області обладнані 26 установ соціальної сфери та 29 об'єктів водопостачання.

Світло у Миколаєві

Раніше у Миколаївській ОВА повідомляли, що крім атомної електростанції, яка виробляє 3 ГВт, ще 1 ГВт дають вітер і сонце. Також працюють шість когенераційних установок. Регіон використовує менше 10% виробленої електроенергії, але підтримує загальнонаціональну енергосистему.

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували енергетичну інфраструктуру західних областей України. У низці регіонів запровадили аварійні відключення.