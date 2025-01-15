В Николаеве придумали, как избежать блэкаута

Солнечная батарея на крыше дома. Фото: иллюстративное/Министерство развития громад и территорий

В текущем году в Николаевской области планируют оборудовать объекты инфраструктуры приборами для переработки ветряной и солнечной энергии. Это должно помочь преодолеть возможные блэкауты.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По словам главы области, 39 важнейшим объектам в регионе уже обеспечена дополнительная инженерная защита. В этом году активизируется работа по обеспечению альтернативными источниками энергии.

"Работаем, чтобы в 2025 году сделать что-то типа островов, такие, проще говоря, наши батарейки, которые позволят запускать наши ветрогенераторы и солнечные батареи, чтобы свою генерацию обеспечить. Сети рассчитаны на другой способ электроснабжения, но думаю, за 2025 год удастся подровнять эту ситуацию, стабильно чувствовать себя и избежать блэкаутов", — отметил Виталий Ким.

На данный момент солнечными электростанциями в области оборудованы 26 учреждений социальной сферы и 29 объектов водоснабжения.

Свет в Николаеве

Ранее в Николаевской ОГА сообщали, что кроме атомной электростанции, которая производит 3 ГВт, еще 1 ГВт дают ветер и солнце. Также работают шесть когенерационных установок. Регион использует менее 10% производимой электроэнергии, но поддерживает общенациональную энергосистему.

Напомним, сегодня россияне атаковали энергетическую инфраструктуру западных областей Украины. В ряде регионов ввели аварийные отключения.