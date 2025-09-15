В Одесі не відключатимуть світло 16 вересня

Нічна вулиця в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фахівці продовжують працювати над відновленням енергетичних об’єктів, які постраждали від російських обстрілів за останні три роки. Проте завтра, 16 вересня, в Одесі не буде відключень електроенергії за графіками.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Наразі споживання електроенергії знижується. Станом на ранок воно менше на 1,2%, ніж у цей час у п'ятницю. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні офіційно запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії BESS. Також ми повідомляли, що нардеп Сергій Козир закликав готуватися до найгірших сценаріїв зі світлом.