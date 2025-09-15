В Одесі не відключатимуть світло 16 вересня

Графіки відключень світла — до чого готуватися одеситам завтра
Фахівці продовжують працювати над відновленням енергетичних об’єктів, які постраждали від російських обстрілів за останні три роки. Проте завтра, 16 вересня, в Одесі не буде відключень електроенергії за графіками.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Наразі споживання електроенергії знижується. Станом на ранок воно менше на 1,2%, ніж у цей час у п'ятницю. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали, що в Україні офіційно запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії BESS. Також ми повідомляли, що нардеп Сергій Козир закликав готуватися до найгірших сценаріїв зі світлом.
