Графики отключений света — к чему готовиться одесситам завтра

Графики отключений света — к чему готовиться одесситам завтра

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 20:32
В Одессе не будут отключать свет 16 сентября
Ночная улица в Одессе. Фото: Новости.LIVE

Специалисты продолжают работать над восстановлением энергетических объектов, которые пострадали от российских обстрелов за последние три года. Однако завтра, 16 сентября, в Одессе не будет отключений электроэнергии по графикам.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Где узнать графики

Сейчас потребление электроэнергии снижается. По состоянию на утро оно меньше на 1,2%, чем в это время в пятницу. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, что в Украине официально заработала крупнейшая в Восточной Европе система накопления энергии BESS. Также мы сообщали, что нардеп Сергей Козырь призвал готовиться к худшим сценариям со светом.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
