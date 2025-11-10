Погодинні відключення електроенергії в Одеській області 11 листопада через наслідки ворожих атак

Люди проходять повз генератор в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області енергетики продовжують усувати наслідки ворожих атак, які пошкодили енергомережі. Роботи тривають цілодобово, аби відновити стабільне електропостачання для мешканців регіону. На вівторок, 11 листопада, по країні, зокрема на Одещині, будуть діяти погодинні відключення світла.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Графіки світла

Завтра, 11 листопада, з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 2 до 3,5 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час та обсяг відключень можуть змінюватися. За інформацією Укренерго, 11 листопада в Одеській області відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через перебої в роботі місцевих електромереж можливі раптові аварійні відключення світла. У таких випадках офіційний графік може тимчасово не збігатися з фактичними вимкненнями. Жителів закликають економно користуватися електроенергією та дотримуватися рекомендацій з енергозбереження. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Оновлена інформація про терміни відновлення електропостачання регулярно публікується на офіційних ресурсах. Водночас залишається чинним графік планових вимкнень, який можна перевірити на сайтах енергокомпаній або в чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

