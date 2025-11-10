Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Графики отключений света — как будут действовать завтра в Одессе

Графики отключений света — как будут действовать завтра в Одессе

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 20:46
обновлено: 20:51
Почасовые отключения электроэнергии в Одесской области 11 ноября из-за последствий вражеских атак
Люди проходят мимо генератора в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области энергетики продолжают устранять последствия вражеских атак, которые повредили энергосети. Работы продолжаются круглосуточно, чтобы восстановить стабильное электроснабжение для жителей региона. На вторник, 11 ноября, по стране, в частности в Одесской области, будут действовать почасовые отключения света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Графики света

Завтра, 11 ноября, с 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии объемом от 2 до 3,5 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и объем отключений могут меняться.

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за перебоев в работе местных электросетей возможны внезапные аварийные отключения света. В таких случаях официальный график может временно не совпадать с фактическими отключениями. Жителей призывают экономно пользоваться электроэнергией и придерживаться рекомендаций по энергосбережению.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Обновленная информация о сроках восстановления электроснабжения регулярно публикуется на официальных ресурсах. В то же время остается в силе график плановых отключений, который можно проверить на сайтах энергокомпаний или в чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • из чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, энергетикам удалось постепенно восстановить работу Ровенской и Хмельницкой АЭС после вражеских атак. Также мы писали о том, сколько времени украинцы будут проводить без света зимой.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации