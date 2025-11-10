Почасовые отключения электроэнергии в Одесской области 11 ноября из-за последствий вражеских атак

Люди проходят мимо генератора в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области энергетики продолжают устранять последствия вражеских атак, которые повредили энергосети. Работы продолжаются круглосуточно, чтобы восстановить стабильное электроснабжение для жителей региона. На вторник, 11 ноября, по стране, в частности в Одесской области, будут действовать почасовые отключения света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Графики света

Завтра, 11 ноября, с 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии объемом от 2 до 3,5 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и объем отключений могут меняться.

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за перебоев в работе местных электросетей возможны внезапные аварийные отключения света. В таких случаях официальный график может временно не совпадать с фактическими отключениями. Жителей призывают экономно пользоваться электроэнергией и придерживаться рекомендаций по энергосбережению. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Обновленная информация о сроках восстановления электроснабжения регулярно публикуется на официальных ресурсах. В то же время остается в силе график плановых отключений, который можно проверить на сайтах энергокомпаний или в чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, энергетикам удалось постепенно восстановить работу Ровенской и Хмельницкой АЭС после вражеских атак. Также мы писали о том, сколько времени украинцы будут проводить без света зимой.