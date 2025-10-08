Відключення світла в Одесі 9 жовтня: планові та аварійні вимкнення відсутні

Трамвай їде нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 9 жовтня, в Одесі не передбачають жодних відключень електроенергії — ні планових, ні аварійних. Енергетичні служби працюють у режимі 24/7, усуваючи наслідки пошкоджень, спричинених нещодавніми атаками.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії в Україні стабільно високе. Станом на ранок воно на тому ж рівні, що і вчора. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло — можна кількома способами з:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

