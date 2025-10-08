Отключения света в Одессе 9 октября: плановые и аварийные отключения отсутствуют

Графики отключений света в Одессе — как будут действовать завтра
Завтра, 9 октября, в Одессе не предусматривают никаких отключений электроэнергии — ни плановых, ни аварийных. Энергетические службы работают в режиме 24/7, устраняя последствия повреждений, вызванных недавними атаками.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Где узнать графики
Потребление электроэнергии в Украине стабильно высокое. По состоянию на утро оно на том же уровне, что и вчера. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет — можно несколькими способами с:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали, что РФ сменила тактику обстрелов по энергетике. Также мы писали о том, кто из украинцев будет платить меньше за свет этой осенью.
Читайте Новини.LIVE!