Графіки відключень світла на 15 січня в Одесі та області

Одеса без світла. Фото: Новини.LIVE

У середу, 15 січня, в Одесі не передбачені стабілізаційні обмеження електропостачання. Але якщо ситуація в енергетичній системі зміниться, графіки можуть знову запровадити. Про це попередять заздалегідь.

Поки ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про відключення.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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