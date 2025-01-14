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Графіки відключень світла в Одесі — прогноз на завтра

14 січня 2025 20:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 15 січня в Одесі та області
Одеса без світла. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У середу, 15 січня, в Одесі не передбачені стабілізаційні обмеження електропостачання. Але якщо ситуація в енергетичній системі зміниться, графіки можуть знову запровадити. Про це попередять заздалегідь.

Поки ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про відключення.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми розповідали, хто може отримати пільгу на оплату комуналки замість родича цього року. Також ми повідомляли про зміну тарифу на електроенергію. 

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