Графики отключений света на 15 января в Одессе и области

Графики отключений света в Одессе — прогноз на завтра
В среду, 15 января, в Одессе не предусмотрены стабилизационные ограничения электроснабжения. Но если ситуация в энергетической системе изменится, графики могут снова ввести. Об этом предупредят заранее.
Пока ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об отключении.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
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