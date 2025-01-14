Графики отключений света на 15 января в Одессе и области

Одесса без света. Фото: Новини.LIVE

В среду, 15 января, в Одессе не предусмотрены стабилизационные ограничения электроснабжения. Но если ситуация в энергетической системе изменится, графики могут снова ввести. Об этом предупредят заранее.

Пока ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об отключении.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Ранее мы рассказывали, кто может получить льготу на оплату коммуналки вместо родственника в этом году. Также мы сообщали об изменении тарифа на электроэнергию.