Україна
Головна Одеса Графіки відключень світла в Одесі — що очікувати завтра

Графіки відключень світла в Одесі — що очікувати завтра

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 20:46
Аварійні відключення електроенергії в Одеській області 23 грудня через ракетні удари
Нічний будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Одеській області завтра, 23 грудня, знову заплановані аварійні відключення електроенергії. Причиною таких заходів є складна ситуація в енергосистемі, спричинена регулярними масштабними ракетно-дроновими атаками на інфраструктурні об'єкти. 

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Внаслідок складної ситуації в енергосистемі регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. У період таких екстрених вимкнень звичайні графіки, опубліковані на офіційному сайті, можуть не діяти, тому мешканцям рекомендують відповідально й економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

У разі покращення ситуації в енергосистемі Одещина повернеться до стабілізаційних відключень електроенергії, які будуть застосовуватися для всіх груп споживачів. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок та коли плануються вимкнення світла, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що з 24 грудня світло в Україні вимикатимуть менше. Також ми писали про те, яким буде тариф на світло у 2о26 році.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
