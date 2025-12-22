Аварийные отключения электроэнергии в Одесской области 23 декабря из-за ракетных ударов

Ночной дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области завтра, 23 декабря, снова запланированы аварийные отключения электроэнергии. Причиной таких мероприятий является сложная ситуация в энергосистеме, вызванная регулярными масштабными ракетно-дроновыми атаками на инфраструктурные объекты.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

Вследствие сложной ситуации в энергосистеме региона введены аварийные отключения электроэнергии. В период таких экстренных отключений обычные графики, опубликованные на официальном сайте, могут не действовать, поэтому жителям рекомендуют ответственно и экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

В случае улучшения ситуации в энергосистеме Одесская область вернется к стабилизационным отключениям электроэнергии, которые будут применяться для всех групп потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и когда планируются отключения света, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что с 24 декабря свет в Украине будут выключать меньше. Также мы писали о том, каким будет тариф на свет в 2о26 году.