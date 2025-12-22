Аварийные отключения электроэнергии в Одесской области 23 декабря из-за ракетных ударов

Графики отключений света в Одессе — что ожидать завтра
В Одесской области завтра, 23 декабря, снова запланированы аварийные отключения электроэнергии. Причиной таких мероприятий является сложная ситуация в энергосистеме, вызванная регулярными масштабными ракетно-дроновыми атаками на инфраструктурные объекты.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Вследствие сложной ситуации в энергосистеме региона введены аварийные отключения электроэнергии. В период таких экстренных отключений обычные графики, опубликованные на официальном сайте, могут не действовать, поэтому жителям рекомендуют ответственно и экономно использовать электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
В случае улучшения ситуации в энергосистеме Одесская область вернется к стабилизационным отключениям электроэнергии, которые будут применяться для всех групп потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и когда планируются отключения света, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали о том, что с 24 декабря свет в Украине будут выключать меньше. Также мы писали о том, каким будет тариф на свет в 2о26 году.
