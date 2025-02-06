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Графіки відключень в Одесі — чи буде завтра світло

6 лютого 2025 20:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки відключень світла в Одесі на 7 лютого
Нічне місто. Фото ілюстративне: Новини.Live
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Незважаючи на похолодання, ситуація зі світлом на завтра буде не такою поганою, як очікувалося. У п'ятницю, 7 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії. 

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ні ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та, за можливості, зменшити споживання електроенергії.

Час відновлення подачі світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як зростуть тарифи на комуналку у поточному році. А також про пільгову знижку на електроенергію для одеситів.

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