Графики отключений света в Одессе на 7 февраля

Графики отключений в Одессе — будет ли завтра свет
Несмотря на похолодание, ситуация со светом завтра будет не такой плохой, как ожидалось. В пятницу, 7 февраля, в Одессе и области не предусмотрено почасовых отключений электроэнергии.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и, по возможности, уменьшить потребление электроэнергии.
Время возобновления подачи света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о том, как вырастут тарифы на коммуналку в текущем году. А также о льготной скидке на электроэнергию для одесситов.
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