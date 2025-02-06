Графики отключений света в Одессе на 7 февраля

Ночной город. Фото иллюстративное: Новини.Live

Несмотря на похолодание, ситуация со светом завтра будет не такой плохой, как ожидалось. В пятницу, 7 февраля, в Одессе и области не предусмотрено почасовых отключений электроэнергии.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и, по возможности, уменьшить потребление электроэнергии.

Время возобновления подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о том, как вырастут тарифы на коммуналку в текущем году. А также о льготной скидке на электроэнергию для одесситов.