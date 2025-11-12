Відео
Головна Одеса Графіки відключень в Одесі — як діятимуть завтра

Графіки відключень в Одесі — як діятимуть завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 20:46
Оновлено: 19:22
Відновлення енергомереж на Одещині: погодинні відключення світла 13 листопада
Нічний "Пасаж" в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині фахівці-енергетики безперервно працюють над відновленням мереж, пошкоджених під час останніх обстрілів. Їхнє завдання — якнайшвидше повернути стабільне електропостачання для жителів регіону. Однак незважаючи на це на четвер, 13 листопада, в Одеській області та по всій країні передбачено погодинні вимкнення світла. 

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Графіки світла

Завтра, 13 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. За інформацією Укренерго, 13 листопада в Одеській області відключення відбуватимуться за таким графіком:

Графіки світла в Одесі 13 листопада
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки світла в Одесі 13 листопада
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через перебої в роботі місцевих електромереж можливі несподівані аварійні відключення світла, коли фактичні вимкнення можуть не збігатися з офіційним графіком. Мешканців закликають економно використовувати електроенергію та дотримуватися правил енергозбереження. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільне постачання, а оновлену інформацію про терміни відновлення можна знайти на офіційних ресурсах. Плановий графік відключень залишається чинним і доступний на сайтах компаній або через чат-боти.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • з сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • з чат-бота у Telegram;
  • з приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки підприємств готові до блекаутів. Також ми писали про те, що частина Рівного залишилася без світла.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
