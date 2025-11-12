Відновлення енергомереж на Одещині: погодинні відключення світла 13 листопада

Графіки відключень в Одесі — як діятимуть завтра
На Одещині фахівці-енергетики безперервно працюють над відновленням мереж, пошкоджених під час останніх обстрілів. Їхнє завдання — якнайшвидше повернути стабільне електропостачання для жителів регіону. Однак незважаючи на це на четвер, 13 листопада, в Одеській області та по всій країні передбачено погодинні вимкнення світла.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Графіки світла
Завтра, 13 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. За інформацією Укренерго, 13 листопада в Одеській області відключення відбуватимуться за таким графіком:
Екстрені відключення світла в Одеській області
Через перебої в роботі місцевих електромереж можливі несподівані аварійні відключення світла, коли фактичні вимкнення можуть не збігатися з офіційним графіком. Мешканців закликають економно використовувати електроенергію та дотримуватися правил енергозбереження. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільне постачання, а оновлену інформацію про терміни відновлення можна знайти на офіційних ресурсах. Плановий графік відключень залишається чинним і доступний на сайтах компаній або через чат-боти.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- з чат-бота у Telegram;
- з приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки підприємств готові до блекаутів. Також ми писали про те, що частина Рівного залишилася без світла.
Читайте Новини.LIVE!