Відновлення енергомереж на Одещині: погодинні відключення світла 13 листопада

На Одещині фахівці-енергетики безперервно працюють над відновленням мереж, пошкоджених під час останніх обстрілів. Їхнє завдання — якнайшвидше повернути стабільне електропостачання для жителів регіону. Однак незважаючи на це на четвер, 13 листопада, в Одеській області та по всій країні передбачено погодинні вимкнення світла.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Графіки світла

Завтра, 13 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. За інформацією Укренерго, 13 листопада в Одеській області відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через перебої в роботі місцевих електромереж можливі несподівані аварійні відключення світла, коли фактичні вимкнення можуть не збігатися з офіційним графіком. Мешканців закликають економно використовувати електроенергію та дотримуватися правил енергозбереження. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільне постачання, а оновлену інформацію про терміни відновлення можна знайти на офіційних ресурсах. Плановий графік відключень залишається чинним і доступний на сайтах компаній або через чат-боти.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

