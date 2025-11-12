Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Графики отключений в Одессе — как будут действовать завтра

Графики отключений в Одессе — как будут действовать завтра

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 20:46
обновлено: 19:22
Восстановление энергосетей в Одесской области: почасовые отключения света 13 ноября
Ночной "Пассаж" в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области специалисты-энергетики непрерывно работают над восстановлением сетей, поврежденных во время последних обстрелов. Их задача — как можно быстрее вернуть стабильное электроснабжение для жителей региона. Однако несмотря на это на четверг, 13 ноября, в Одесской области и по всей стране предусмотрены почасовые отключения света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Графики света

Завтра, 13 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2—4 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. По информации Укренерго, 13 ноября в Одесской области отключения будут проходить по следующему графику:

Графики отключения света в Одессе 13 ноября
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
 
Графики отключения света в Одессе 13 ноября
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за перебоев в работе местных электросетей возможны неожиданные аварийные отключения света, когда фактические отключения могут не совпадать с официальным графиком. Жителей призывают экономно использовать электроэнергию и соблюдать правила энергосбережения. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное снабжение, а обновленную информацию о сроках восстановления можно найти на официальных ресурсах. Плановый график отключений остается в силе и доступен на сайтах компаний или через чат-боты.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • из чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько предприятий готовы к блэкаутам. Также мы писали о том, что часть Ровно осталась без света.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации