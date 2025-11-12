Восстановление энергосетей в Одесской области: почасовые отключения света 13 ноября

Ночной "Пассаж" в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области специалисты-энергетики непрерывно работают над восстановлением сетей, поврежденных во время последних обстрелов. Их задача — как можно быстрее вернуть стабильное электроснабжение для жителей региона. Однако несмотря на это на четверг, 13 ноября, в Одесской области и по всей стране предусмотрены почасовые отключения света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Графики света

Завтра, 13 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2—4 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. По информации Укренерго, 13 ноября в Одесской области отключения будут проходить по следующему графику:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК



Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за перебоев в работе местных электросетей возможны неожиданные аварийные отключения света, когда фактические отключения могут не совпадать с официальным графиком. Жителей призывают экономно использовать электроэнергию и соблюдать правила энергосбережения. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное снабжение, а обновленную информацию о сроках восстановления можно найти на официальных ресурсах. Плановый график отключений остается в силе и доступен на сайтах компаний или через чат-боты.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

