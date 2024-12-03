Графіки відключень світла на 3 грудня в Одесі та області

Графіки відключень в Одесі — хто сьогодні буде зі світлом
Сьогодні, 3 грудня, на Одещині світло відключатимуть за графіками. Для кожної з шести груп споживачів встановлений свій час припинення та відновлення енергопостачання. Залежно від ситуації в енергосистемі, відключення можуть корегуватися. Про це обіцяють повідомити заздалегідь.
Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Графік відключень світла на вівторок
1 група: відключення з 12:00 до 16:00.
2 група: відключення з 13:00 до 17:00.
3 група: відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
4 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
5 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.
6 група: відключення з 10:00 до 14:00.
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Планові ремонти
Окрім стабілізаційних відключень у вівторок передбачені також планові. Вони пов'язані з ремонтними роботами на мережах.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105а;
- Ак. Філатова, 31-41;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- І. та Ю. Лип, 1;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-195;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;
- провулок Абрикосовий, 1-43;
- провулок Рівності, 92;
- провулок Янтарний, 6-8/корп.3.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- Ближні Млини (Кондренка), 97-99;
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- В. Арнаутська, 33-53;
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Гімназична, 3-30;
- Й. Прибіка (Мінська), 30-49;
- Канатна, 72-78;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 20-33/1;
- Клименка, 25-33в;
- Кордонна, 25-74в;
- Косяченка О., 1-54/2;
- М. Арнаутська, 34-59;
- М. Лисенка, 1а-27а;
- Осипова, 37-50/52;
- Пантелеймонівська, 7-56;
- Платанова, 1-126;
- Італійська (Пушкінська), 41-71;
- Радісна, 114, 116;
- С. Ріхтера, 33-109;
- Сільська, 29-44;
- Тесс, 1-43б;
- Туристська, 7а-15;
- Успенська, 61;
- провулок 1-й Бузковий, 1-6;
- провулок 2-й Бузковий, 1-19;
- провулок Бузковий, 2/корп.2;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5- 9;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7- 37а;
- проїзд Бузковий, 1-6.
Роботи до 19.00.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, вчора "Укренерго" запобігло загрозі блекауту на ЗАЕС. Також ми повідомляли, що,на думку експерта, відключення світла в Україні триватимуть всю зиму.
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