Графіки відключень світла на 3 грудня в Одесі та області

Ремонтна бригада за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 3 грудня, на Одещині світло відключатимуть за графіками. Для кожної з шести груп споживачів встановлений свій час припинення та відновлення енергопостачання. Залежно від ситуації в енергосистемі, відключення можуть корегуватися. Про це обіцяють повідомити заздалегідь.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

Читайте також:

Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на вівторок

1 група: відключення з 12:00 до 16:00.

2 група: відключення з 13:00 до 17:00.

3 група: відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

4 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

5 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.

6 група: відключення з 10:00 до 14:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Планові ремонти

Окрім стабілізаційних відключень у вівторок передбачені також планові. Вони пов'язані з ремонтними роботами на мережах.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105а;

Ак. Філатова, 31-41;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай, 2-57;

І. та Ю. Лип, 1;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-195;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;

провулок Абрикосовий, 1-43;

провулок Рівності, 92;

провулок Янтарний, 6-8/корп.3.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

Ближні Млини (Кондренка), 97-99;

Йоганна Гена (Бажана), 1-20;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

В. Арнаутська, 33-53;

Малішевського (Гастело), 9-55;

Гімназична, 3-30;

Й. Прибіка (Мінська), 30-49;

Канатна, 72-78;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 20-33/1;

Клименка, 25-33в;

Кордонна, 25-74в;

Косяченка О., 1-54/2;

М. Арнаутська, 34-59;

М. Лисенка, 1а-27а;

Осипова, 37-50/52;

Пантелеймонівська, 7-56;

Платанова, 1-126;

Італійська (Пушкінська), 41-71;

Радісна, 114, 116;

С. Ріхтера, 33-109;

Сільська, 29-44;

Тесс, 1-43б;

Туристська, 7а-15;

Успенська, 61;

провулок 1-й Бузковий, 1-6;

провулок 2-й Бузковий, 1-19;

провулок Бузковий, 2/корп.2;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5- 9;

Ольги Благовидової (Кострова), 7- 37а;

проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19.00.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, вчора "Укренерго" запобігло загрозі блекауту на ЗАЕС. Також ми повідомляли, що,на думку експерта, відключення світла в Україні триватимуть всю зиму.