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Графіки відключень в Одесі — хто сьогодні буде зі світлом

3 грудня 2024 09:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 3 грудня в Одесі та області
Ремонтна бригада за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 3 грудня, на Одещині світло відключатимуть за графіками. Для кожної з шести груп споживачів встановлений свій час припинення та відновлення енергопостачання. Залежно від ситуації в енергосистемі, відключення можуть корегуватися. Про це обіцяють повідомити заздалегідь.   

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на вівторок

1 група: відключення з 12:00 до 16:00.
2 група: відключення з 13:00 до 17:00.
3 група: відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
4 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
5 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.
6 група: відключення з 10:00 до 14:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Планові ремонти

Окрім стабілізаційних відключень у вівторок передбачені також планові. Вони пов'язані з ремонтними роботами на мережах.

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105а;
  • Ак. Філатова, 31-41; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • І. та Ю. Лип, 1; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-195; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • дорога Фонтанська, 106/37,  106/40; 
  • провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-43; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • провулок Янтарний, 6-8/корп.3.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

  • Ближні Млини (Кондренка), 97-99; 
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • В. Арнаутська, 33-53; 
  • Малішевського (Гастело), 9-55; 
  • Гімназична, 3-30; 
  • Й. Прибіка (Мінська), 30-49; 
  • Канатна, 72-78; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • Квітнева, 20-33/1; 
  • Клименка, 25-33в; 
  • Кордонна, 25-74в; 
  • Косяченка О., 1-54/2; 
  • М. Арнаутська, 34-59; 
  • М. Лисенка, 1а-27а; 
  • Осипова, 37-50/52; 
  • Пантелеймонівська, 7-56; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Італійська (Пушкінська), 41-71; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • С. Ріхтера, 33-109; 
  • Сільська, 29-44; 
  • Тесс, 1-43б;
  • Туристська, 7а-15; 
  • Успенська, 61; 
  • провулок 1-й Бузковий, 1-6; 
  • провулок 2-й Бузковий, 1-19; 
  • провулок Бузковий, 2/корп.2; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5- 9; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7- 37а;
  • проїзд Бузковий, 1-6. 

Роботи до 19.00.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, вчора "Укренерго" запобігло загрозі блекауту на ЗАЕС. Також ми повідомляли, що,на думку експерта, відключення світла в Україні триватимуть всю зиму. 

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