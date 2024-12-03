Графики отключения света на 3 декабря в Одессе и области

Ремонтная бригада за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 3 декабря, в Одесской области свет будут отключать по графикам. Для каждой из шести групп потребителей установлено свое время прекращения и возобновления энергоснабжения. В зависимости от ситуации в энергосистеме отключения могут корректироваться. Об этом обещают сообщить заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на вторник

1 группа: отключение с 12:00 до 16:00.

2 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

3 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

4 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

5 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.

6 группа: отключение с 10:00 до 14:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Плановые ремонты

Кроме стабилизационных отключений, во вторник предусмотрены также плановые. Они соединены с ремонтными работами на сетях.

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105а;

Ак. Филатова, 31–41;

Дачная, 4/2;

Дубовая Роща, 2-57;

И. и Ю. Лип, 1;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-195;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;

переулок Абрикосовый, 1-43;

переулок Равенства, 92;

переулок Янтарный, 6-8/корп.3.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99;

Иоганна Гена (Бажана), 1-20;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Б. Арнаутская, 33-53;

Малишевского (Гастело), ​​9-55;

Гимназическая, 3–30;

Й. Прибика (Минская), 30-49;

Канатная, 72-78;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 20-33/1;

Клименко, 25-33в;

Граничная, 25-74в;

Косяченко О., 1-54/2;

М. Арнаутская, 34-59;

М. Лысенко, 1а-27а;

Осипова, 37-50/52;

Пантелеймоновская, 7-56;

Платанова, 1-126;

Итальянская (Пушкинская), 41-71;

Радостная, 114, 116;

С. Рихтера, 33–109;

Сельская, 29-44;

Тесс, 1-43б;

Туристская, 7а-15;

Успенская, 61;

переулок 1-й Сиреневый, 1-6;

переулок 2-й Сиреневый, 1-19;

переулок¦Сиреневой, 2/корп.2;

переулок Цветочный, 10;

переулок Ковровый, 5- 9;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а;

проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, вчера "Укрэнерго" предотвратило угрозу блекаута на ЗАЭС. Также мы сообщали, что, по мнению эксперта, отключения света в Украине будут продолжаться всю зиму.