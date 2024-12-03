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Графики отключений в Одессе — кто сегодня будет со светом

3 декабря 2024 09:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света на 3 декабря в Одессе и области
Ремонтная бригада за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 3 декабря, в Одесской области свет будут отключать по графикам. Для каждой из шести групп потребителей установлено свое время прекращения и возобновления энергоснабжения. В зависимости от ситуации в энергосистеме отключения могут корректироваться. Об этом обещают сообщить заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на вторник

1 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
2 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
3 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
4 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
5 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
6 группа: отключение с 10:00 до 14:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Плановые ремонты

Кроме стабилизационных отключений, во вторник предусмотрены также плановые. Они соединены с ремонтными работами на сетях.

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Ак. Филатова, 31–41;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • И. и Ю. Лип, 1;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-195;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
  • переулок Абрикосовый, 1-43;
  • переулок Равенства, 92;
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99;
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Б. Арнаутская, 33-53;
  • Малишевского (Гастело), ​​9-55;
  • Гимназическая, 3–30;
  • Й. Прибика (Минская), 30-49;
  • Канатная, 72-78;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 20-33/1;
  • Клименко, 25-33в;
  • Граничная, 25-74в;
  • Косяченко О., 1-54/2;
  • М. Арнаутская, 34-59;
  • М. Лысенко, 1а-27а;
  • Осипова, 37-50/52;
  • Пантелеймоновская, 7-56;
  • Платанова, 1-126;
  • Итальянская (Пушкинская), 41-71;
  • Радостная, 114, 116;
  • С. Рихтера, 33–109;
  • Сельская, 29-44;
  • Тесс, 1-43б;
  • Туристская, 7а-15;
  • Успенская, 61;
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6;
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19;
  • переулок¦Сиреневой, 2/корп.2;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5- 9;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а;
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, вчера "Укрэнерго" предотвратило угрозу блекаута на ЗАЭС. Также мы сообщали, что, по мнению эксперта, отключения света в Украине будут продолжаться всю зиму.

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