Графики отключения света на 3 декабря в Одессе и области

Графики отключений в Одессе — кто сегодня будет со светом
Сегодня, 3 декабря, в Одесской области свет будут отключать по графикам. Для каждой из шести групп потребителей установлено свое время прекращения и возобновления энергоснабжения. В зависимости от ситуации в энергосистеме отключения могут корректироваться. Об этом обещают сообщить заранее.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
График отключения света на вторник
1 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
2 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
3 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
4 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
5 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
6 группа: отключение с 10:00 до 14:00.
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Плановые ремонты
Кроме стабилизационных отключений, во вторник предусмотрены также плановые. Они соединены с ремонтными работами на сетях.
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-105а;
- Ак. Филатова, 31–41;
- Дачная, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- И. и Ю. Лип, 1;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-195;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
- переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
- переулок Абрикосовый, 1-43;
- переулок Равенства, 92;
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99;
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Б. Арнаутская, 33-53;
- Малишевского (Гастело), 9-55;
- Гимназическая, 3–30;
- Й. Прибика (Минская), 30-49;
- Канатная, 72-78;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 20-33/1;
- Клименко, 25-33в;
- Граничная, 25-74в;
- Косяченко О., 1-54/2;
- М. Арнаутская, 34-59;
- М. Лысенко, 1а-27а;
- Осипова, 37-50/52;
- Пантелеймоновская, 7-56;
- Платанова, 1-126;
- Итальянская (Пушкинская), 41-71;
- Радостная, 114, 116;
- С. Рихтера, 33–109;
- Сельская, 29-44;
- Тесс, 1-43б;
- Туристская, 7а-15;
- Успенская, 61;
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6;
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19;
- переулок¦Сиреневой, 2/корп.2;
- переулок Цветочный, 10;
- переулок Ковровый, 5- 9;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а;
- проезд Сиреневый, 1-6.
Работы до 19:00.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, вчера "Укрэнерго" предотвратило угрозу блекаута на ЗАЭС. Также мы сообщали, что, по мнению эксперта, отключения света в Украине будут продолжаться всю зиму.
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