В кого в Одесі не буде світла

Лампочка, що горить. Фото ілюстративне: Світлана Коппел-Ковтун

Завтра, 11 лютого, побутові споживачі в Одесі не зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла. Проте через пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак обмеження торкнуться промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє Укренерго.

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Коли не буде світла

Обмежити постачання електроенергії для представників бізнесу та промисловості планують з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про газову кризу в Придністров'ї. А також про нові тарифи на світло.