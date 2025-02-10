В кого в Одесі не буде світла

Графіки відключень в Одесі — хто завтра буде без світла
Завтра, 11 лютого, побутові споживачі в Одесі не зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла. Проте через пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак обмеження торкнуться промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє Укренерго.
Коли не буде світла
Обмежити постачання електроенергії для представників бізнесу та промисловості планують з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про газову кризу в Придністров'ї. А також про нові тарифи на світло.
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