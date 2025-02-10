У кого в Одессе не будет света

Лампочка, которая горит. Фото иллюстративное: Светлана Коппел-Ковтун

Завтра, 11 февраля, бытовые потребители в Одессе не столкнутся с почасовыми отключениями света. Однако из-за повреждения энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак ограничения коснутся промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Читайте также:

Когда не будет света

Ограничить поставки электроэнергии для представителей бизнеса и промышленности планируют с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о газовом кризисе в Приднестровье. А также о новых тарифах на свет.