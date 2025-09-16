Електропостачання в Одесі 17 вересня без відключень

Графіки відключень в Одесі — коли буде світло завтра
Фахівці продовжують відновлювати енергетичні об’єкти, пошкоджені внаслідок російських обстрілів останні три роки. Водночас, 17 вересня в Одесі запланованих відключень електроенергії не передбачено.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Наразі споживання електроенергії знижується. Станом на ранок воно менше на 2,8%, ніж у цей час у п'ятницю. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали про те, яка звичка підвищує платіжки на світло. Також ми повідомляли про те, що думають харків’яни про можливі блекаути.
Читайте Новини.LIVE!