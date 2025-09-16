Электроснабжение в Одессе 17 сентября без отключений

Люди гуляют по ночной улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

Специалисты продолжают восстанавливать энергетические объекты, поврежденные в результате российских обстрелов последние три года. В то же время, 17 сентября в Одессе запланированных отключений электроэнергии не предусмотрено.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Где узнать графики

Сейчас потребление электроэнергии снижается. По состоянию на утро оно меньше на 2,8%, чем в это время в пятницу. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали о том, какая повадка повышает платежки на свет. Также мы сообщали о том, что думают харьковчане о возможных блекаутах..