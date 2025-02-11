У кого в Одесі не буде світла

Нічна Одеса. Фото: Новини.LIVE

У середу, 12 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Однак через пошкодження енергооб'єктів під час останніх російських атак на енергосистему для промисловості та бізнесу введуть обмеження потужності з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00.

Про це у вівторок, 11 лютого, повідомили в Укренерго.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові тарифи на комуналку. А також про мобільні пакети послуг у поточному році.