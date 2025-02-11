У кого в Одессе не будет света

Графики отключений в Одессе на завтра — когда будет свет
В среду, 12 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако из-за повреждения энергообъектов во время последних российских атак на энергосистему для промышленности и бизнеса введут ограничения мощности с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00.
Об этом во вторник, 11 февраля, сообщили в Укрэнерго.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о новых тарифах на коммуналку. А также о мобильных пакетах услуг в текущем году.
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