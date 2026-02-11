Відключення світла в Одесі та області 12 лютого

Нічна вулиця Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 12 лютого, по всій Україні продовжуються планові обмеження електропостачання. Найбільше навантаження нині припадає на Одеську область, де через пошкодження критичної інфраструктури ситуація залишається складною. Саме тому в обласному центрі застосовують екстрені відключення світла. В інших районах, де мережі працюють стабільніше, електроенергію подають за погодинними графіками.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ремонтні роботи

За інформацією ДТЕК "Одеські електромережі", у середу, 12 лютого, з 06:00 до 18:00 фахівці іншої енергетичної компанії проводитимуть аварійний ремонт обладнання, через що з міркувань безпеки частково знеструмлять Одеський район, зокрема Одесу. Об’єкти критичної інфраструктури в цей час залишатимуться зі світлом. Після завершення робіт електропостачання відновлюватимуть поступово, що також потребуватиме додаткового часу, тож мешканців просять після появи світла не вмикати одночасно всі електроприлади, аби зменшити навантаження на мережу та уникнути нових аварій.

Аварійні відключення світла

В області наразі діють аварійні відключення, пов’язані з технічними проблемами в електромережах. У частині громад уже запровадили планові графіки, однак охопити ними всю Одещину поки неможливо. Енергетики пояснюють це нестабільним станом системи та закликають мешканців економно користуватися електроприладами, щоб зменшити навантаження на мережі.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі планові графіки відключень наразі не застосовують. Місто працює в режимі стабілізаційних вимкнень, які можуть змінюватися протягом дня залежно від стану енергосистеми. Аварійні бригади продовжують ремонти пошкоджених ліній. За умови відсутності нових аварій енергетики розраховують повернутися до чітких погодинних графіків. Актуальну інформацію про відключення та подачу світла жителям радять перевіряти на офіційних ресурсах оператора системи розподілу та через спеціальні чат-боти.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що президент Зеленський провів селекторну нараду. Він доручив посилити захист енергетики України. Публічно розкривти деталі зараз не можна, але є системні кроки, які повинні бути зроблені і гдава держави очікує на доповідь щодо виконання.

Також ми писали, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не встановлює ціни на електроенергію для непобутових споживачів. Вони формуються ринково. Зростання цін у платіжках є наслідком ринкової кон’юнктури, а не адміністративних рішень регулятора.