Отключения света в Одессе и области 12 февраля

В четверг, 12 февраля, по всей Украине продолжаются плановые ограничения электроснабжения. Наибольшая нагрузка сейчас приходится на Одесскую область, где из-за повреждения критической инфраструктуры ситуация остается сложной. Именно поэтому в областном центре применяют экстренные отключения света. В других районах, где сети работают стабильнее, электроэнергию подают по почасовым графикам.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго, передают Новини.LIVE.

Ремонтные работы

По информации ДТЭК "Одесские электросети", в среду, 12 февраля, с 06:00 до 18:00 специалисты другой энергетической компании будут проводить аварийный ремонт оборудования, из-за чего по соображениям безопасности частично отключат электроэнергию в Одесском районе, в том числе в Одессе. Объекты критической инфраструктуры в это время останутся с электроснабжением. После завершения работ электроснабжение будут восстанавливать постепенно, что также потребует дополнительного времени, поэтому жителей просят после появления света не включать одновременно все электроприборы, чтобы снизить нагрузку на сеть и избежать новых аварий.

Аварийные отключения света

В области сейчас действуют аварийные отключения, связанные с техническими проблемами в электросетях. В части громад уже ввели плановые графики, однако охватить ими всю Одесскую область пока невозможно. Энергетики объясняют это нестабильным состоянием системы и призывают жителей экономно пользоваться электроприборами, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе плановые графики отключений пока не применяют. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые могут меняться в течение дня в зависимости от состояния энергосистемы. Аварийные бригады продолжают ремонты поврежденных линий. При условии отсутствия новых аварий энергетики рассчитывают вернуться к четким почасовым графикам. Актуальную информацию об отключении и подаче света жителям советуют проверять на официальных ресурсах оператора системы распределения и через специальные чат-боты.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что президент Зеленский провел селекторное совещание. Он поручил усилить защиту энергетики Украины. Публично раскрыть детали сейчас нельзя, но есть системные шаги, которые должны быть сделаны и глава государства ожидает доклад по выполнению.

Также мы писали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не устанавливает цены на электроэнергию для небытовых потребителей. Они формируются рыночно. Рост цен в платежках является следствием рыночной конъюнктуры, а не административных решений регулятора.