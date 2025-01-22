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Графіки відключення світла в Одесі — до чого готуватися людям

22 січня 2025 20:56
Рвачова Анастасія - редактор
Відключення світла в Одесі 23 січня: що буде
Людина стоїть у темному місті. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

У четвер, 23 січня, стабілізаційних відключень світла в Одесі не планують. Втім, можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. У такому разі енергетики заздалегідь опублікують графіки припинення електропостачання.

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Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі оголосили небезпеку через сильний туман. 

Також ми писали, що в Одесі тимчасово змінить рух один з трамваїв

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