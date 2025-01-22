Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Графики отключения света в Одессе — к чему готовиться людям arrow

Графики отключения света в Одессе — к чему готовиться людям

22 января 2025 20:56
Рвачова Анастасия - редактор
Отключение света в Одессе 23 января: что будет
Человек стоит в темном городе. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

В четверг, 23 января, стабилизационных отключений света в Одессе не планируют. Впрочем, возможны изменения ситуации в энергосистеме, которые заставят вернуться к ограничениям. В таком случае энергетики заранее опубликуют графики прекращения электроснабжения.

Читайте также:

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня в Одессе объявили опасность из-за сильного тумана

Также мы писали, что в Одессе временно изменит движение один из трамваев.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия электроснабжение Новости Одессы отключения света свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

22:14 Серия взрывов в Запорожье — в одном из районов пожар

Срочная новость

22:11 Зеленский встретился с президентом Аргентины — что обсудили

22:06 Ушел из части без разрешения – что решил одесский суд

22:01 Украина сейчас в фокусе — Сибига о результатах форума в Давосе

21:43 Можно ли забронировать человека из оперативного резерва

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:41 Появились новые детали дела — генерала Галушкина снова задержали

21:12 Samsung официально представила Galaxy S25 и Galaxy S25+ — детали

21:06 Громкий взрыв прогремел в Харькове — подробности

21:04 На Киевщине задержали мужчин, которые украли ребенка из-за долгов

20:56 Графики отключения света в Одессе — к чему готовиться людям

Срочная новость

22:14 Серия взрывов в Запорожье — в одном из районов пожар

Срочная новость

22:11 Зеленский встретился с президентом Аргентины — что обсудили

22:06 Ушел из части без разрешения – что решил одесский суд

22:01 Украина сейчас в фокусе — Сибига о результатах форума в Давосе

21:43 Можно ли забронировать человека из оперативного резерва

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:41 Появились новые детали дела — генерала Галушкина снова задержали

21:12 Samsung официально представила Galaxy S25 и Galaxy S25+ — детали

21:06 Громкий взрыв прогремел в Харькове — подробности

21:04 На Киевщине задержали мужчин, которые украли ребенка из-за долгов

20:56 Графики отключения света в Одессе — к чему готовиться людям

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать