Графіки відключень світла в Одесі на 22 листопада

Графіки відключення світла в Одесі і планові роботи на п'ятницю
Сьогодні, 22 листопада, в Одесі впроваджені стабілізаційні графіки відключення світла. Споживачів поділили на шість груп. Це має забезпечити почерговість подання світла всім мешканцям міста.
Про це повідомили у "ДТЕК Одеські електромережі".
Графіки на п'ятницю
За попереднім графіком ДТЕК, залежно від групи, світло буде відсутнє протягом 2-4 годин один чи два рази на добу.
У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.
Зазначимо, що на сьогодні "Укренерго" ввело наступний обсяг обмежень:
- 6:00-7:00 — одна черга відключень;
- 7:00-18:00 — дві черги відключень;
- 18:00-22:00 — одна черга відключень.
Планові відключення
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-16, 45-53;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Проектована, 6/1;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-104, 91-195;
- Сьома, 1, 3;
- Айвазовського (Тимірязєва), 34;
- дорога Фонтанська,106/37, 106/40;
- провулок 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197;
- провулок Абрикосовий, 1-29, 43;
- провулок Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Роботи до 18:00.
Північний РЕМ:
- Ак. Заболотного, 54 - 66 (парні);
- Висоцького, 1-11а;
- Семена Палія, 103-115.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- В. Арнаутська, 33-53;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;
- Композитора Лятошинського (Перепечка);
- Малішевського (Гастелло), 9- 55;
- Гімназична, 3-30;
- Гранатна, 1-25;
- Зоопаркова, 1, 8а;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;
- Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25;
- Канатна, 72-78;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 1-33/1;
- Кільцева, 8, 8а;
- Клименка, 25, 33в;
- Ближні Млини (Кондренка);
- Кордонна, 3-74;
- Косяченка О., 1-54;
- Олександра Станкова (Л. Шмідта), 1-17;
- М. Арнаутська, 34-59;
- І. Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54;
- Добровольців (М. Говорова), 10-16б;
- О. Вадатурського (М. Малиновського), 79-152;
- М. Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
- Вадима Корженка (Осипова), 39-56;
- Пантелеймонівська, 7, 9, 44, 46, 48;
- Платанова, 1-126;
- Італійська (Пушкінська), 41-71;
- Радісна, 114, 116;
- С. Ріхтера, 8-109;
- Сегедська, 4-8;
- Сільська, 7-44;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- Текстильників, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-60а;
- Тіниста, 9/корп.12;
- Туристська, 1-19;
- Успенська, 61;
- Ференца Ліста;
- провулок 2-й Артилерійський, 3-6;
- провулок 1-й Бузковий, 1-6;
- провулок 2-й Бузковий, 1-19;
- провулок Бузковий, 2/корп.2;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- провулок Гранатний, 2-8;
- провулок Картацці (пров. Каманіна), 1-3;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5, 7, 9;
- провулок Кордонний, 1-35;
- провулок Короткий, 2, 3, 4;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а;
- провулок Кришталевий, 1-4;
- провулок Малиновський, 7;
- провулок Місячний, 3, 4;
- провулок Морський, 2-29;
- провулок Мостовий, 1-4;
- провулок Парашутний, 1,1б;
- провулок К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- провулок Туристський, 2-12б;
- пров. Університетський, 1.
Роботи до 19:00.
Нагадаємо, ми писали про те, в яких областях сьогодні діятимуть відключення світла. Також ми повідомляли, як убезпечити побутову техніку від стрибків напруги.
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