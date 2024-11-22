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Графіки відключення світла в Одесі і планові роботи на п'ятницю

22 листопада 2024 09:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла в Одесі на 22 листопада
Електрик на робочому місці. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 22 листопада, в Одесі впроваджені стабілізаційні графіки відключення світла. Споживачів поділили на шість груп. Це має забезпечити почерговість подання світла всім мешканцям міста.

Про це повідомили у "ДТЕК Одеські електромережі".

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За попереднім графіком ДТЕК, залежно від групи, світло буде відсутнє протягом 2-4 годин один чи два рази на добу.

В Одесі повернули графіки відключень — коли буде світло - фото 1
Повідомлення про графіки. Фото: скриншот

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

Зазначимо, що на сьогодні "Укренерго" ввело наступний обсяг обмежень:

  • 6:00-7:00 — одна черга відключень;
  • 7:00-18:00 — дві черги відключень;
  • 18:00-22:00 — одна черга відключень.

Планові відключення

Південний РЕМ: 

  • Абрикосова, 4-16, 45-53; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в; 
  • Проектована, 6/1; 
  • Рибальська, 20;  
  • Рівності, 84-104, 91-195; 
  • Сьома, 1, 3; 
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34; 
  • дорога Фонтанська,106/37, 106/40; 
  • провулок 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29, 43; 
  • провулок Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3. 

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ: 

  • Ак. Заболотного, 54 - 66 (парні); 
  • Висоцького, 1-11а; 
  • Семена Палія, 103-115.   

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:   

  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • В. Арнаутська, 33-53; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а; 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • Малішевського (Гастелло), 9- 55; 
  • Гімназична, 3-30; 
  • Гранатна, 1-25; 
  • Зоопаркова, 1, 8а; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25; 
  • Канатна, 72-78; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • Квітнева, 1-33/1; 
  • Кільцева, 8, 8а; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Ближні Млини (Кондренка); 
  • Кордонна, 3-74; 
  • Косяченка О., 1-54; 
  • Олександра Станкова (Л. Шмідта), 1-17; 
  • М. Арнаутська, 34-59; 
  • І. Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54; 
  • Добровольців (М. Говорова), 10-16б; 
  • О. Вадатурського (М. Малиновського), 79-152; 
  • М. Лисенка (Корнюшина), 1а-27а; 
  • Вадима Корженка (Осипова), 39-56; 
  • Пантелеймонівська, 7, 9, 44, 46, 48;
  • Платанова, 1-126;
  • Італійська (Пушкінська), 41-71; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • С. Ріхтера, 8-109; 
  • Сегедська, 4-8; 
  • Сільська, 7-44; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63; 
  • Текстильників, 1-14а; 
  • Т. Тесс, 1-60а; 
  • Тіниста, 9/корп.12; 
  • Туристська, 1-19; 
  • Успенська, 61;
  • Ференца Ліста;
  • провулок 2-й Артилерійський, 3-6; 
  • провулок 1-й Бузковий, 1-6; 
  • провулок 2-й Бузковий, 1-19; 
  • провулок Бузковий, 2/корп.2; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • провулок Гранатний, 2-8; 
  • провулок Картацці (пров. Каманіна), 1-3; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5, 7, 9; 
  • провулок Кордонний, 1-35; 
  • провулок Короткий, 2, 3, 4; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а; 
  • провулок Кришталевий, 1-4;
  • провулок Малиновський, 7; 
  • провулок Місячний, 3, 4; 
  • провулок Морський, 2-29; 
  • провулок Мостовий, 1-4; 
  • провулок Парашутний, 1,1б; 
  • провулок К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
  • провулок Туристський, 2-12б; 
  • пров. Університетський, 1. 

Роботи до 19:00.

Нагадаємо, ми писали про те, в яких областях сьогодні діятимуть відключення світла. Також ми повідомляли, як убезпечити побутову техніку від стрибків напруги.

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