Графіки відключень світла в Одесі на 22 листопада

Електрик на робочому місці. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 22 листопада, в Одесі впроваджені стабілізаційні графіки відключення світла. Споживачів поділили на шість груп. Це має забезпечити почерговість подання світла всім мешканцям міста.

Про це повідомили у "ДТЕК Одеські електромережі".

Читайте також:

Графіки на п'ятницю

За попереднім графіком ДТЕК, залежно від групи, світло буде відсутнє протягом 2-4 годин один чи два рази на добу.

Повідомлення про графіки. Фото: скриншот

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

Зазначимо, що на сьогодні "Укренерго" ввело наступний обсяг обмежень:

6:00-7:00 — одна черга відключень;

7:00-18:00 — дві черги відключень;

18:00-22:00 — одна черга відключень.

Планові відключення

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-16, 45-53;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Проектована, 6/1;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-104, 91-195;

Сьома, 1, 3;

Айвазовського (Тимірязєва), 34;

дорога Фонтанська,106/37, 106/40;

провулок 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197;

провулок Абрикосовий, 1-29, 43;

провулок Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ:

Ак. Заболотного, 54 - 66 (парні);

Висоцького, 1-11а;

Семена Палія, 103-115.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Йоганна Гена (Бажана), 1-20;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

В. Арнаутська, 33-53;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;

Композитора Лятошинського (Перепечка);

Малішевського (Гастелло), 9- 55;

Гімназична, 3-30;

Гранатна, 1-25;

Зоопаркова, 1, 8а;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;

Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25;

Канатна, 72-78;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 1-33/1;

Кільцева, 8, 8а;

Клименка, 25, 33в;

Ближні Млини (Кондренка);

Кордонна, 3-74;

Косяченка О., 1-54;

Олександра Станкова (Л. Шмідта), 1-17;

М. Арнаутська, 34-59;

І. Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54;

Добровольців (М. Говорова), 10-16б;

О. Вадатурського (М. Малиновського), 79-152;

М. Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;

Вадима Корженка (Осипова), 39-56;

Пантелеймонівська, 7, 9, 44, 46, 48;

Платанова, 1-126;

Італійська (Пушкінська), 41-71;

Радісна, 114, 116;

С. Ріхтера, 8-109;

Сегедська, 4-8;

Сільська, 7-44;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;

Текстильників, 1-14а;

Т. Тесс, 1-60а;

Тіниста, 9/корп.12;

Туристська, 1-19;

Успенська, 61;

Ференца Ліста;

провулок 2-й Артилерійський, 3-6;

провулок 1-й Бузковий, 1-6;

провулок 2-й Бузковий, 1-19;

провулок Бузковий, 2/корп.2;

проїзд Бузковий, 1-6;

провулок Гранатний, 2-8;

провулок Картацці (пров. Каманіна), 1-3;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5, 7, 9;

провулок Кордонний, 1-35;

провулок Короткий, 2, 3, 4;

Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а;

провулок Кришталевий, 1-4;

провулок Малиновський, 7;

провулок Місячний, 3, 4;

провулок Морський, 2-29;

провулок Мостовий, 1-4;

провулок Парашутний, 1,1б;

провулок К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

провулок Туристський, 2-12б;

пров. Університетський, 1.

Роботи до 19:00.

Нагадаємо, ми писали про те, в яких областях сьогодні діятимуть відключення світла. Також ми повідомляли, як убезпечити побутову техніку від стрибків напруги.