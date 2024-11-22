Графики отключений света в Одессе на 22 ноября

Графики отключения света в Одессе и плановые работы на пятницу
Сегодня, 22 ноября, в Одессе внедрены стабилизационные графики отключения света. Потребителей разделили на шесть групп. Это должно обеспечить поочередность света всем жителям города.
Об этом сообщили в "ДТЭК Одесские электросети".
Графики на пятницу
По предварительному графику ДТЭК, в зависимости от группы, свет будет отсутствовать в течение 2-4 часов один или два раза в сутки.
В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.
Отметим, что на сегодняшний день "Укрэнерго" ввело следующий объем ограничений:
- 6:00-7:00 — одна очередь отключений;
- 7:00-18:00 — две очереди отключений;
- 18:00-22:00 — одна очередь отключений.
Плановые отключения
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-16, 45-53;
- Дачная, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Проектируемая, 6/1;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-104, 91-195;
- Седьмая, 1, 3;
- Айвазовского (Тимирезева), 34;
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
- переулок 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;
- переулок Абрикосовый, 1-29, 43;
- переулок Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Работы до 18:00.
Северный РЭС:
- Ак. Заболотного, 54-66 (парные);
- Высоцкого, 1-11а;
- Семена Палия, 103-115.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- В. Арнаутская, 33-53;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
- Композитора Лятошинского (Перепечка);
- Малишевского (Гастелло), 9-55;
- Гимназическая, 3–30;
- Гранатная, 1–25;
- Зоопарковая, 1, 8а;
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
- Валерия Самофалова (Каманина), 1-25;
- Канатная, 72-78;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 1-33/1;
- Кольцевая, 8, 8а;
- Клименко, 25, 33в;
- Ближние Мельницы (Кондренко);
- Граничная, 3-74;
- Косяченко О., 1-54;
- Александра Станкова (Л. Шмидта), 1-17;
- М. Арнаутская, 34-59;
- И. Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54;
- Добровольцев (М. Говорова), 10-16б;
- О. Вадатурского (М. Малиновского), 79-152;
- М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
- Вадима Корженко (Осипова), 39-56;
- Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48;
- Платанова, 1-126;
- Итальянская (Пушкинская), 41-71;
- Радостная, 114, 116;
- С. Рихтера, 8-109;
- Сегедская, 4-8;
- Сельская, 7-44;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- Текстильщиков, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-60а;
- Тенистая, 9/корп.12;
- Туристская, 1-19;
- Успенская, 61;
- Ференца Листа;
- переулок 2-й Артиллерийский, 3-6;
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6;
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19;
- переулок Сиреневый, 2/корп.2;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- переулок Гранатный, 2-8;
- переулок Картацци (пер. Каманина), 1-3;
- переулок Цветочный, 10;
- переулок Ковровый, 5, 7, 9;
- переулок Кордонный, 1-35;
- переулок Короткий, 2, 3, 4;
- Ольги Благовидовой (Костровая), 7-37а;
- переулок Хрустальный, 1-4;
- переулок Малиновский, 7;
- переулок Лунный, 3, 4;
- переулок Морской, 2-29;
- переулок Мостовой, 1-4;
- переулок Парашютный, 1,1б;
- переулок К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
- переулок Туристский, 2-12б;
- пров. Университетская, 1.
Работы до 19:00.
Напомним, мы писали о том, в каких областях сегодня будут действовать отключения света. Также мы сообщали, как обезопасить бытовую технику от скачков напряжения.
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