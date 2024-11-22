Графики отключений света в Одессе на 22 ноября

Электрик на рабочем месте. Фото: ДТЭК

Сегодня, 22 ноября, в Одессе внедрены стабилизационные графики отключения света. Потребителей разделили на шесть групп. Это должно обеспечить поочередность света всем жителям города.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесские электросети".

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По предварительному графику ДТЭК, в зависимости от группы, свет будет отсутствовать в течение 2-4 часов один или два раза в сутки.

Сообщения о графиках. Фото: скриншот

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

Отметим, что на сегодняшний день "Укрэнерго" ввело следующий объем ограничений:

6:00-7:00 — одна очередь отключений;

7:00-18:00 — две очереди отключений;

18:00-22:00 — одна очередь отключений.

Плановые отключения

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-16, 45-53;

Дачная, 4/2;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Проектируемая, 6/1;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-104, 91-195;

Седьмая, 1, 3;

Айвазовского (Тимирезева), 34;

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

переулок 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;

переулок Абрикосовый, 1-29, 43;

переулок Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

Ак. Заболотного, 54-66 (парные);

Высоцкого, 1-11а;

Семена Палия, 103-115.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Иоганна Гена (Бажана), 1-20;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

В. Арнаутская, 33-53;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;

Композитора Лятошинского (Перепечка);

Малишевского (Гастелло), 9-55;

Гимназическая, 3–30;

Гранатная, 1–25;

Зоопарковая, 1, 8а;

Йозефа Прибика (Минская), 7-49;

Валерия Самофалова (Каманина), 1-25;

Канатная, 72-78;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 1-33/1;

Кольцевая, 8, 8а;

Клименко, 25, 33в;

Ближние Мельницы (Кондренко);

Граничная, 3-74;

Косяченко О., 1-54;

Александра Станкова (Л. Шмидта), 1-17;

М. Арнаутская, 34-59;

И. Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54;

Добровольцев (М. Говорова), 10-16б;

О. Вадатурского (М. Малиновского), 79-152;

М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;

Вадима Корженко (Осипова), 39-56;

Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48;

Платанова, 1-126;

Итальянская (Пушкинская), 41-71;

Радостная, 114, 116;

С. Рихтера, 8-109;

Сегедская, 4-8;

Сельская, 7-44;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;

Текстильщиков, 1-14а;

Т. Тесс, 1-60а;

Тенистая, 9/корп.12;

Туристская, 1-19;

Успенская, 61;

Ференца Листа;

переулок 2-й Артиллерийский, 3-6;

переулок 1-й Сиреневый, 1-6;

переулок 2-й Сиреневый, 1-19;

переулок Сиреневый, 2/корп.2;

проезд Сиреневый, 1-6;

переулок Гранатный, 2-8;

переулок Картацци (пер. Каманина), 1-3;

переулок Цветочный, 10;

переулок Ковровый, 5, 7, 9;

переулок Кордонный, 1-35;

переулок Короткий, 2, 3, 4;

Ольги Благовидовой (Костровая), 7-37а;

переулок Хрустальный, 1-4;

переулок Малиновский, 7;

переулок Лунный, 3, 4;

переулок Морской, 2-29;

переулок Мостовой, 1-4;

переулок Парашютный, 1,1б;

переулок К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;

переулок Туристский, 2-12б;

пров. Университетская, 1.

Работы до 19:00.

Напомним, мы писали о том, в каких областях сегодня будут действовать отключения света. Также мы сообщали, как обезопасить бытовую технику от скачков напряжения.