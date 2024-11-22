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Графики отключения света в Одессе и плановые работы на пятницу

22 ноября 2024 09:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключений света в Одессе на 22 ноября
Электрик на рабочем месте. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 22 ноября, в Одессе внедрены стабилизационные графики отключения света. Потребителей разделили на шесть групп. Это должно обеспечить поочередность света всем жителям города.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесские электросети".

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Графики на пятницу

По предварительному графику ДТЭК, в зависимости от группы, свет будет отсутствовать в течение 2-4 часов один или два раза в сутки.

В Одессе вернули графики отключений - когда будет свет - фото 1
Сообщения о графиках. Фото: скриншот

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

Отметим, что на сегодняшний день "Укрэнерго" ввело следующий объем ограничений:

  • 6:00-7:00 — одна очередь отключений;
  • 7:00-18:00 — две очереди отключений;
  • 18:00-22:00 — одна очередь отключений.

Плановые отключения

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-16, 45-53;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Проектируемая, 6/1;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-104, 91-195;
  • Седьмая, 1, 3;
  • Айвазовского (Тимирезева), 34;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • переулок 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;
  • переулок Абрикосовый, 1-29, 43;
  • переулок Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

  • Ак. Заболотного, 54-66 (парные);
  • Высоцкого, 1-11а;
  • Семена Палия, 103-115.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • В. Арнаутская, 33-53;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка);
  • Малишевского (Гастелло), 9-55;
  • Гимназическая, 3–30;
  • Гранатная, 1–25;
  • Зоопарковая, 1, 8а;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
  • Валерия Самофалова (Каманина), 1-25;
  • Канатная, 72-78;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 1-33/1;
  • Кольцевая, 8, 8а;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Ближние Мельницы (Кондренко);
  • Граничная, 3-74;
  • Косяченко О., 1-54;
  • Александра Станкова (Л. Шмидта), 1-17;
  • М. Арнаутская, 34-59;
  • И. Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54;
  • Добровольцев (М. Говорова), 10-16б;
  • О. Вадатурского (М. Малиновского), 79-152;
  • М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • Вадима Корженко (Осипова), 39-56;
  • Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48;
  • Платанова, 1-126;
  • Итальянская (Пушкинская), 41-71;
  • Радостная, 114, 116;
  • С. Рихтера, 8-109;
  • Сегедская, 4-8;
  • Сельская, 7-44;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Текстильщиков, 1-14а;
  • Т. Тесс, 1-60а;
  • Тенистая, 9/корп.12;
  • Туристская, 1-19;
  • Успенская, 61;
  • Ференца Листа;
  • переулок 2-й Артиллерийский, 3-6;
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6;
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19;
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • переулок Гранатный, 2-8;
  • переулок Картацци (пер. Каманина), 1-3;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5, 7, 9;
  • переулок Кордонный, 1-35;
  • переулок Короткий, 2, 3, 4;
  • Ольги Благовидовой (Костровая), 7-37а;
  • переулок Хрустальный, 1-4;
  • переулок Малиновский, 7;
  • переулок Лунный, 3, 4;
  • переулок Морской, 2-29;
  • переулок Мостовой, 1-4;
  • переулок Парашютный, 1,1б;
  • переулок К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • переулок Туристский, 2-12б;
  • пров. Университетская, 1.

Работы до 19:00.

Напомним, мы писали о том, в каких областях сегодня будут действовать отключения света. Также мы сообщали, как обезопасить бытовую технику от скачков напряжения.

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