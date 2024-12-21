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Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на неділю

21 грудня 2024 20:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключень світла на 22 грудня в Одесі та області
Будинок без світла. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю, 22 грудня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Звісно, ситуація може змінитися, й обмеження доведеться впровадити. Якщо це станеться, енергетики повідомлять додатково.

Такий висновок можна зробити з того, що ані "Укренерго", ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Що робити, якщо запровадили графіки відключення

Якщо графіки все-таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні очікується чергове суттєве подорожчання електричної енергії. Тариф можуть переглянути з 1 червня 2025 року. Також у січні-жовтні 2024 року російські атаки на українську енергосистему пошкодили або знищили понад 10 ГВт генеруючих потужностей, що становить близько половини пікового попиту минулої зими.

Одеса електроенергія електропостачання Новини Одеси світло графіки відключень світла

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