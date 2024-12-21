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Графики отключения света в Одессе — какие прогнозы на воскресенье

21 декабря 2024 20:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на 22 декабря в Одессе и области
Дом без света. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 22 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света . Естественно, ситуация может поменяться, и ограничения придется внедрить. Если это произойдет, энергетики сообщат дополнительно.

Такой вывод можно сделать из того, что ни "Укрэнерго", ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Что делать, если ввели графики отключения

Если графики все-таки будут введены, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Украине ожидается очередное существенное удорожание электрической энергии. Тариф можно просмотреть с 1 июня 2025 года. Также в январе-октябре 2024 года российские атаки на украинскую энергосистему повредили или уничтожили более 10 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около половины пикового спроса прошлой зимой.

Одесса электроэнергия электроснабжение Новости Одессы свет графики отключений света

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