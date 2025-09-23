Стан електропостачання в Одесі 24 вересня: відключення не плануються

Графіки відключення в Одесі — що буде зі світлом завтра
Фахівці ДТЕК продовжують відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Водночас офіційні джерела повідомляють, що 24 вересня в Одесі не очікується запровадження графіків відключення електропостачання.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії наразі у нормах сезону. Станом на ранок воно залишилося на тому ж рівні, що і в понеділок. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали про те, скільки коштуватиме кіловат електроенергії в жовтні. Також ми повідомляли про те, кому скасують субсидії восени.
