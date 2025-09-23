Стан електропостачання в Одесі 24 вересня: відключення не плануються

Дівчата йдуть нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці ДТЕК продовжують відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Водночас офіційні джерела повідомляють, що 24 вересня в Одесі не очікується запровадження графіків відключення електропостачання.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії наразі у нормах сезону. Станом на ранок воно залишилося на тому ж рівні, що і в понеділок. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки коштуватиме кіловат електроенергії в жовтні. Також ми повідомляли про те, кому скасують субсидії восени.



