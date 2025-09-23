Видео
Графики отключений в Одессе — что будет со светом завтра

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 20:32
Состояние электроснабжения в Одессе 24 сентября: отключения не планируются
Девушки идут по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Специалисты ДТЭК продолжают восстановительные работы на энергетических объектах, которые были повреждены в результате российских обстрелов. В то же время официальные источники сообщают, что 24 сентября в Одессе не ожидается введение графиков отключения электроснабжения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Где узнать графики

Потребление электроэнергии в настоящее время находится в пределах сезонной нормы. По состоянию на утро оно осталось на том же уровне, что и в понедельник. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали о том, сколько будет стоить киловатт электроэнергии в октябре. Также мы сообщали, кому отменят субсидии осенью.

 

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
