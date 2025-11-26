Погодинні відключення світла в Одесі 27 листопада - графік

Ставок у парку Перемоги вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики по всій країні продовжують відновлювати мережі, які зазнали ушкоджень після ракетних та дронових ударів Росії. Через масштабні ремонтні роботи діє режим економії електроенергії. У четвер, 27 листопада, в Одесі та області, як і в більшості регіонів, заплановані погодинні відключення світла. У цей час можуть одночасно вимикати кілька зон груп.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі заплановані тимчасові відключення електроенергії для стабілізації мережі, які торкнуться всіх споживачів. Графік вимкнень та деталі щодо вашої групи доступні на офіційному сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Варто враховувати, що через складну ситуацію в енергетичній системі регіону можливі аварійні перебої з електропостачанням. У разі незапланованих відключень опубліковані на офіційному сайті графіки можуть втратити актуальність, тому мешканцям радять економно користуватися електроенергією.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

