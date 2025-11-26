Видео
Україна
Графики отключения света — как будут действовать в Одессе завтра

Графики отключения света — как будут действовать в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 20:46
обновлено: 17:49
Почасовые отключения света в Одессе 27 ноября - график
Пруд в парке Победы ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики по всей стране продолжают восстанавливать сети, которые получили повреждения после ракетных и дроновых ударов России. Из-за масштабных ремонтных работ действует режим экономии электроэнергии. В четверг, 27 ноября, в Одессе и области, как и в большинстве регионов, запланированы почасовые отключения света. В это время могут одновременно выключать несколько зон групп.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

В Одессе запланированы временные отключения электроэнергии для стабилизации сети, которые коснутся всех потребителей. График отключений и детали по вашей группе доступны на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Стоит учитывать, что из-за сложной ситуации в энергетической системе региона возможны аварийные перебои с электроснабжением. В случае незапланированных отключений опубликованные на официальном сайте графики могут потерять актуальность, поэтому жителям советуют экономно пользоваться электроэнергией.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько у Украины еще есть оборудования для восстановления энергосистемы. Также мы писали о том, чего ждать от электроснабжения зимой.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
