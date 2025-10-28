Відео
Графіки вимкнення світла в Одесі — до чого готуватися завтра

Графіки вимкнення світла в Одесі — до чого готуватися завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 20:46
Оновлено: 20:35
Відновлення електропостачання на Одещині: прогноз на 29 жовтня без планових відключень
Дівчмна з телефоном в руках вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині енергетики цілодобово працюють над відновленням енергооб'єктів, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських обстрілів. Фахівці докладають усіх зусиль, аби жителі Одеси та області стабільно отримували електроенергіюю. Тому на завтра, 29 жовтня, в Одесі не заплановано планових відключень світла. Проте можливі аварійні знеструмлення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через ускладнення в роботі енергетичної системи регіону можливі раптові аварійні відключення електроенергії. У такі періоди стандартні графіки, оприлюднені на офіційних платформах, можуть не відповідати фактичній ситуації, тому мешканцям радять економно та свідомо споживати електроенергію. Енергетичні служби працюють у цілодобовому режимі, щоб якомога швидше відновити електропостачання, а інформація про закінчення аварійних вимкнень буде оперативно надана. Водночас планові стабілізаційні відключення здійснюються відповідно до затвердженого розкладу, який доступний на офіційних вебресурсах та у спеціалізованих чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • з сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • з чат-бота у Telegram;
  • з приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як Україна зміцнила енергосистему перед зимою. Також ми писали, що в Міненерго розповіли про те, як захищають електроенергію в Україні.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
