Восстановление электроснабжения в Одесской области: прогноз на 29 октября без плановых отключений

Девчмна с телефоном в руках ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области энергетики круглосуточно работают над восстановлением энергообъектов, которые были повреждены или разрушены в результате российских обстрелов. Специалисты прилагают все усилия, чтобы жители Одессы и области стабильно получали электроэнергию. Поэтому на завтра, 29 октября, в Одессе не запланировано плановых отключений света. Однако возможны аварийные обесточивания.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за осложнений в работе энергетической системы региона возможны внезапные аварийные отключения электроэнергии. В такие периоды стандартные графики, обнародованные на официальных платформах, могут не соответствовать фактической ситуации, поэтому жителям советуют экономно и сознательно потреблять электроэнергию. Энергетические службы работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение, а информация об окончании аварийных отключений будет оперативно предоставлена. В то же время плановые стабилизационные отключения осуществляются в соответствии с утвержденным расписанием, которое доступно на официальных веб-ресурсах и в специализированных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, как Украина укрепила энергосистему перед зимой. Также мы писали, что в Минэнерго рассказали о том, как защищают электроэнергию в Украине.