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Грайлива та казкова: зимова Одеса через об'єктив Новини.LIVE

30 січня 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Грайлива та казкова: зимова Одеса через об'єктив Новини.LIVE — фоторепортаж
Морозне повітря аж ніяк не зупиняє одеситів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Справжня зима, вже який день поспіль виводить одеситів на вулиці. І вдень, і вночі люди гуляють засніженими вулицями й чутно лише хрускіт снігу під ногами, сміх дітей, ну і, звісно, роботу генераторів, без них зараз важко уявити життя.   

Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська побачила, як живуть одесити в зимові дні. 

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Звісно, на вулиці можна було зустріти чимало дітлахів, хтось грав у сніжки, когось катали на санчатах, а хтось просто насолоджувався зимовою красою. Втім, вийшли подихати свіжим морозним повітрям не тільки діти. 

Після робочого дня одесити не стали сидіти вдома. Як всі знають, зима цього року не тішить довгими снігопадами, тож люди намагаються насолодитись кожною секундою зими. 

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