Игривая и сказочная: зимняя Одесса через объектив Новости.LIVE — фоторепортаж

Морозный воздух никак не останавливает одесситов

Настоящая зима, который день подряд выводит одесситов на улицы. И днем, и ночью люди гуляют по снежным улицам и слышно только хруст снега под ногами, смех детей, ну и, конечно, работу генераторов, без них сейчас трудно представить жизнь.

Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела, как живут одесситы в зимние дни.

Конечно, на улице можно было встретить немало ребятишек, кто-то играл в снежки, кого-то катали на санках, а кто-то просто наслаждался зимней красотой. Впрочем, вышли подышать свежим морозным воздухом не только дети.

После рабочего дня одесситы не стали сидеть дома. Как все знают, зима в этом году не радует долгими снегопадами, поэтому люди стараются насладиться каждую секунду зимы.