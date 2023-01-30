Игривая и сказочная: зимняя Одесса через объектив Новости.LIVE — фоторепортаж

Игривая и сказочная: зимняя Одесса через объектив Новини.LIVE
Настоящая зима, который день подряд выводит одесситов на улицы. И днем, и ночью люди гуляют по снежным улицам и слышно только хруст снега под ногами, смех детей, ну и, конечно, работу генераторов, без них сейчас трудно представить жизнь.
Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела, как живут одесситы в зимние дни.
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Конечно, на улице можно было встретить немало ребятишек, кто-то играл в снежки, кого-то катали на санках, а кто-то просто наслаждался зимней красотой. Впрочем, вышли подышать свежим морозным воздухом не только дети.
После рабочего дня одесситы не стали сидеть дома. Как все знают, зима в этом году не радует долгими снегопадами, поэтому люди стараются насладиться каждую секунду зимы.