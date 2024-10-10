В Одесі двоє підлітків жорстко пограбували хлопчика

Поліцейський оформляє документи. Фото: ГУНП в Одеській області

Знайомство з новими, трохи старшими, друзями закінчилося для 12-річного хлопчика нападом і пограбуванням. Підлітків-розбійників затримала поліція. Як виявилося, один із них раніше вже мав проблеми із законом.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 10 жовтня.

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Пограбування під час риболовлі

Хлопчик ловив рибу і познайомився з двома 14-річними підлітками. Спочатку вони гралися разом з ним і навіть дали новому приятелю свій телефон, щоби той поклав його на збереження до рюкзака. Раптом один зі старших підлітків розпилив у обличчя молодшому перцевий балончик. Другий схопив рюкзак потерпілого, після чого обидва втекли.

Затримання грабіжників

Хлопчик розповів про те, що трапилося, дідусю, а той повідомив у поліцію. Грабіжників затримали за декілька годин. У них вилучили балончик і телефон хлопчика, з якого вони встигли витягти сім-карту.

Поліцейські повідомляють, що одного із затриманих раніше судили за шахрайство. До нього застосовували примусові заходи виховного характеру, а зараз він перебуває на обліку в поліції.

Підліткам повідомили про підозру у грабежі. Якщо суд визнає їх винними, хлопцям загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі касирка вигнала з магазина грабіжника, озброєного гранатою.

Також на Волині чоловік жорстоко побив і пограбував пенсіонерку.