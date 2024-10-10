В Одессе двое подростков жестоко ограбили мальчика

Полицейский оформляет документы. Фото: ГУНП в Одесской области

Знакомство с новыми старшими друзьями закончилось для 12-летнего мальчика нападением и ограблением. Подростков-разбойников задержала полиция. Как оказалось, у одного из них ранее уже были проблемы с законом.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 10 октября.

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Ограбление во время рыбалки

Мальчик ловил рыбу и познакомился с двумя 14-летними подростками. Сначала они играли вместе с ним и даже дали новому приятелю свой телефон, чтобы тот положил его на хранение в рюкзак. Вдруг один из старших подростков распилил в лицо младшему перечный баллончик. Второй схватил рюкзак потерпевшего, после чего оба скрылись.

Задержание грабителей

Мальчик рассказал о случившемся дедушке, а тот сообщил в полицию. Грабителей задержали через несколько часов. У них изъяли баллончик и телефон мальчика, из которого они успели вытащить сим-карту.

Полицейские сообщают, что один из задержанных ранее судили за мошенничество. К нему применялись принудительные меры воспитательного характера, сейчас он состоит на учете в полиции.

Подросткам сообщили о подозрении в грабеже. Если суд сочтет их виновными, ребятам грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в Одессе кассирша выгнала из магазина грабителя, вооруженного гранатой.

Также на Волыни мужчина жестоко избил и ограбил пенсионерку.