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Гравці "Чорноморця" та Мудрик: остаточний список збірної України на Євро-2023

21 червня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гравці "Чорноморця" та Мудрик: остаточний список збірної України на Євро-2023
Молодіжна збірна України. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Збірна України під керівництвом головного тренера Руслана Ротаня остаточно визначилася зі складом футболістів, які візьмуть участь у фінальному турнірі чемпіонату Європи U-21. На Євро-2023 вирушили два гравці одеського "Чорноморця" — Максим Брагару та Володимир Салюк.

Про це повідомляє пресслужба Чорноморця.

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Воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Кирило Фесюн ("Колос").

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота (обоє — "Динамо"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Олексій Сич ("Кортрейк", Бельгія), Ростислав Лях ("Рух"), Максим Брагару ("Чорноморець"), Арсеній Батагов ("Зоря"), Володимир Салюк ("Чорноморець"). 

Півзахисники: Володимир Бражко ("Зоря"), Іван Желізко ("Валмієра", Латвія), Олексій Кащук ("Сабах", Азербайджан), Микола Михайленко ("Олександрія"), Олександр Назаренко ("Дніпро-1"), Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Михайло Мудрик ("Челсі").

Нападники: Богдан В'юнник (ГАК, Австрія), Данило Сікан ("Шахтар"), Владислав Ванат ("Динамо").

Більше про турнір Євро-2023 

Турнір Євро-2023 відбудеться з 21 червня по 8 липня на стадіонах Румунії та Грузії. Груповий етап для української команди розпочнеться матчем у Бухаресті проти Хорватії сьогодні о 19:00. Після чого вони зіграють з Румунією 24-го о 19:00 та Іспанією 27-го о 21:45. Чвертьфінали заплановані на 1 і 2 липня, півфінали відбудуться 5 липня, а фінальний поєдинок — 8 липня.

Варто зазначити, що три найкращі команди турніру (за винятком Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року. 

Зазначимо, усі матчі української молодіжки вболівальники зможуть подивитися у прямому ефірі. Де саме буде трансляція — дивіться в матеріалі

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