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Игроки "Черноморца" и Мудрик: окончательный список сборной Украины на Евро-2023

21 июня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Игроки "Черноморца" и Мудрик: окончательный список сборной Украины на Евро-2023
Молодежная сборная Украины. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сборная Украины под руководством главного тренера Руслана Ротаня окончательно определилась с составом футболистов, участвующих в финальном турнире чемпионата Европы U-21. На Евро-2023 отправились два игрока одесского "Черноморца" — Максим Брагару и Владимир Салюк.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморца.

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Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Кирилл Фесюн ("Колос").

Защитники: Константин Вивчаренко, Александр Сирота (оба — "Динамо"), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия), Ростислав Лях ("Движение"), Максим Брагару ("Черноморец"), Арсений Батагов ("Заря"), Владимир Салюк ("Черноморец").

Полузащитники: Владимир Бражко ("Заря"), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Алексей Кащук ("Сабах", Азербайджан), Николай Михайленко ("Александрия"), Александр Назаренко ("Днепр-1"), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгий Судаков (все —  "Шахтер"), Михаил Мудрик ("Челси").

Нападающие: Богдан Вьюник (ГАК, Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер"), Владислав Ванат ("Динамо").

Больше о турнире Евро-2023

Турнир Евро-2023 состоится с 21 июня по 8 июля на стадионах Румынии и Грузии. Групповой этап украинской команды начнется матчем в Бухаресте против Хорватии сегодня в 19:00. После чего они сыграют с Румынией 24 в 19:00 и Испанией 27 в 21:45. Четвертьфиналы запланированы на 1 и 2 июля, полуфиналы пройдут 5 июля, а финальный поединок — 8 июля.

Следует отметить, что три лучших команды турнира (за исключением Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Все матчи украинской молодежки болельщики смогут посмотреть в прямом эфире. Где именно будет трансляция — смотрите в материале.

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