Зміни у русі транспорту в Одесі 14 вересня через марафон

Громадський транспорт в Одесі змінить маршрут — коли
В Одесі на кілька годин змінять рух автобусів і трамваїв. Це пов’язано з проведенням напівмарафону. Обмеження діятимуть у неділю, 14 вересня, з 07:00 до 12:00.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Причини змін
В Одесі 14 вересня тимчасово змінять схеми руху кількох автобусних маршрутів і скасують одну зупинку трамвая №7. Обмеження впроваджують через проведення напівмарафону INDEPENDENCE HALF MARATHON, присвячений Дню Незалежності України і Дню фізичної культури та спорту України.
Які зміни
- Автобус №175 у напрямку Меморіалу 411-ї батареї курсуватиме від вулиці Ніни Строкатої на Рішельєвську й далі за маршрутом.
- Маршрут №220а у напрямку Соборної площі поїде через Європейську, Ніни Строкатої, площу Віри Холодної та Соборну площу. У зворотному напрямку автобус їхатиме через Преображенську, далі — Ніни Строкатої й за звичним маршрутом.
- Маршрут №221 рухатиметься від вулиці Грецької через Рішельєвську, Ніни Строкатої, площу Віри Холодної, Соборну площу та вулицю Кіри Муратової.
- На трамваї №7 у напрямку вулиці 28-ї бригади тимчасово не працюватиме зупинка "вулиця Університетська".
Також водіям маршрутів №105, №121, №145, №146 і №242 заборонять зупинятися для посадки й висадки пасажирів від вулиці Дерибасівської по Преображенській до Софіївської в напрямку Пересипських мостів.
