Головна Одеса Громадський транспорт в Одесі змінить маршрут — коли

Громадський транспорт в Одесі змінить маршрут — коли

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 15:59
Зміни у русі транспорту в Одесі 14 вересня через марафон
Громадський транспорт Одеси. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на кілька годин змінять рух автобусів і трамваїв. Це пов’язано з проведенням напівмарафону. Обмеження діятимуть у неділю, 14 вересня, з 07:00 до 12:00.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Причини змін

В Одесі 14 вересня тимчасово змінять схеми руху кількох автобусних маршрутів і скасують одну зупинку трамвая №7. Обмеження впроваджують через проведення напівмарафону INDEPENDENCE HALF MARATHON, присвячений Дню Незалежності України і Дню фізичної культури та спорту України.

Які зміни

  • Автобус №175 у напрямку Меморіалу 411-ї батареї курсуватиме від вулиці Ніни Строкатої на Рішельєвську й далі за маршрутом.
  • Маршрут №220а у напрямку Соборної площі поїде через Європейську, Ніни Строкатої, площу Віри Холодної та Соборну площу. У зворотному напрямку автобус їхатиме через Преображенську, далі — Ніни Строкатої й за звичним маршрутом.
  • Маршрут №221 рухатиметься від вулиці Грецької через Рішельєвську, Ніни Строкатої, площу Віри Холодної, Соборну площу та вулицю Кіри Муратової.
  • На трамваї №7 у напрямку вулиці 28-ї бригади тимчасово не працюватиме зупинка "вулиця Університетська".

Також водіям маршрутів №105, №121, №145, №146 і №242 заборонять зупинятися для посадки й висадки пасажирів від вулиці Дерибасівської по Преображенській до Софіївської в напрямку Пересипських мостів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні по-новому почали будувати дороги. Також ми писали, що Троєщина залишилась без нормального сполучення з центром.

Одеса Одеська область маршрутки Новини Одеси громадський транспорт трамвай тролейбуси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
