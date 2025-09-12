Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Общественный транспорт в Одессе изменит маршрут — когда

Общественный транспорт в Одессе изменит маршрут — когда

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 15:59
Изменения в движении транспорта в Одессе 14 сентября из-за марафона
Общественный транспорт Одессы. Фото: Новости.LIVE

В Одессе на несколько часов изменят движение автобусов и трамваев. Это связано с проведением полумарафона. Ограничения будут действовать в воскресенье, 14 сентября, с 07:00 до 12:00.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:

Причины изменений

В Одессе 14 сентября временно изменят схемы движения нескольких автобусных маршрутов и отменят одну остановку трамвая №7. Ограничения вводят из-за проведения полумарафона INDEPENDENCE HALF MARATHON, посвященного Дню Независимости Украины и Дню физической культуры и спорта Украины.

Какие изменения

  • Автобус №175 в направлении Мемориала 411-й батареи будет курсировать от улицы Нины Строкатой на Ришельевскую и далее по маршруту.
  • Маршрут №220а в направлении Соборной площади поедет через Европейскую, Нины Строкатой, площадь Веры Холодной и Соборную площадь. В обратном направлении автобус будет ехать через Преображенскую, далее — Нины Строкатой и по привычному маршруту.
  • Маршрут №221 будет двигаться от улицы Греческой через Ришельевскую, Нины Строкатой, площадь Веры Холодной, Соборную площадь и улицу Киры Муратовой.
  • На трамвае №7 в направлении улицы 28-й бригады временно не будет работать остановка "улица Университетская".

Также водителям маршрутов №105, №121, №145, №146 и №242 запретят останавливаться для посадки и высадки пассажиров от улицы Дерибасовской по Преображенской до Софиевской в направлении Пересыпских мостов.

Напомним, мы сообщали, что в Украине по-новому начали строить дороги. Также мы писали, что Троещина осталась без нормального сообщения с центром.

Одесса Одесская область маршрутки Новости Одессы общественный транспорт трамвай троллейбусы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации