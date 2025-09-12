Изменения в движении транспорта в Одессе 14 сентября из-за марафона

Общественный транспорт Одессы. Фото: Новости.LIVE

В Одессе на несколько часов изменят движение автобусов и трамваев. Это связано с проведением полумарафона. Ограничения будут действовать в воскресенье, 14 сентября, с 07:00 до 12:00.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Причины изменений

В Одессе 14 сентября временно изменят схемы движения нескольких автобусных маршрутов и отменят одну остановку трамвая №7. Ограничения вводят из-за проведения полумарафона INDEPENDENCE HALF MARATHON, посвященного Дню Независимости Украины и Дню физической культуры и спорта Украины.

Какие изменения

Автобус №175 в направлении Мемориала 411-й батареи будет курсировать от улицы Нины Строкатой на Ришельевскую и далее по маршруту.

Маршрут №220а в направлении Соборной площади поедет через Европейскую, Нины Строкатой, площадь Веры Холодной и Соборную площадь. В обратном направлении автобус будет ехать через Преображенскую, далее — Нины Строкатой и по привычному маршруту.

Маршрут №221 будет двигаться от улицы Греческой через Ришельевскую, Нины Строкатой, площадь Веры Холодной, Соборную площадь и улицу Киры Муратовой.

На трамвае №7 в направлении улицы 28-й бригады временно не будет работать остановка "улица Университетская".

Также водителям маршрутов №105, №121, №145, №146 и №242 запретят останавливаться для посадки и высадки пассажиров от улицы Дерибасовской по Преображенской до Софиевской в направлении Пересыпских мостов.

