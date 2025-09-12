Изменения в движении транспорта в Одессе 14 сентября из-за марафона

Общественный транспорт в Одессе изменит маршрут — когда
В Одессе на несколько часов изменят движение автобусов и трамваев. Это связано с проведением полумарафона. Ограничения будут действовать в воскресенье, 14 сентября, с 07:00 до 12:00.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Причины изменений
В Одессе 14 сентября временно изменят схемы движения нескольких автобусных маршрутов и отменят одну остановку трамвая №7. Ограничения вводят из-за проведения полумарафона INDEPENDENCE HALF MARATHON, посвященного Дню Независимости Украины и Дню физической культуры и спорта Украины.
Какие изменения
- Автобус №175 в направлении Мемориала 411-й батареи будет курсировать от улицы Нины Строкатой на Ришельевскую и далее по маршруту.
- Маршрут №220а в направлении Соборной площади поедет через Европейскую, Нины Строкатой, площадь Веры Холодной и Соборную площадь. В обратном направлении автобус будет ехать через Преображенскую, далее — Нины Строкатой и по привычному маршруту.
- Маршрут №221 будет двигаться от улицы Греческой через Ришельевскую, Нины Строкатой, площадь Веры Холодной, Соборную площадь и улицу Киры Муратовой.
- На трамвае №7 в направлении улицы 28-й бригады временно не будет работать остановка "улица Университетская".
Также водителям маршрутов №105, №121, №145, №146 и №242 запретят останавливаться для посадки и высадки пассажиров от улицы Дерибасовской по Преображенской до Софиевской в направлении Пересыпских мостов.
Напомним, мы сообщали, что в Украине по-новому начали строить дороги. Также мы писали, что Троещина осталась без нормального сообщения с центром.
Читайте Новини.LIVE!